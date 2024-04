Boligprisstatistikk for mars

Eiendom Norge kommer i dag med boligpristallene for mars. I februar steg boligprisene med 1,4 prosent. Da hadde boligprisene i 2024 steget med 4,9 prosent. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen, sa da at utviklingen for året så langt var langt sterkere enn de fleste så for seg ved utgangen av fjoråret.

Utdeling av Spellemannprisen

I år sendes norsk platebransjes prisutdeling ikke på NRK, men via Amedia og med Nettavisen som hovedplattform. Programledere er Tuva Syvertsen, og Ballinciaga-medlemmet «lys stemme», selve showet finner sted på The Hub i Oslo. Det skal kåres vinnere i hele 26 kategorier, hvorav «Årets låt» og «Årets utgivelse» er to av de mest prestisjefylte.

Nato fyller 75 år

I dag fyller Nato 75 år. I Oslo markeres dagen med flaggheising utenfor Statsministerens kontor. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) deltar i et seminar om Nato i Oslo sammen med tidligere president i Finland, Sauli Niinistö. Jubileet skal også markeres i Washington under Nato-toppmøtet 9.–11. juli 2024. Toppmøtet blir Jens Stoltenbergs siste som Nato-sjef.

Byrådslederen i Trondheim blir offentliggjort

Ordfører Kent Ranum inviterer til pressekonferanse i Trondheim for å kunngjøre hvem som blir ordfører og hvem som blir byrådsleder i byen. Det er allerede klart at byrådet vil bestå av partiene H/V/MDG. Trondheim skifter til parlamentarisk styremodell 13. juni i år.

Biden og Netanyahu skal snakke sammen

USAs president Joe Biden og Israels statsminister Benjamin Netanyahu skal ifølge Reuters og nettstedet Axios i dag snakke sammen over telefon. Den angivelige samtalen kommer etter at flere land, blant dem USA, har rettet kritikk mot Israel for et angrep på Gazastripen mandag der sju hjelpearbeidere ble drept. De to snakket sist sammen i midten av mars. Forholdet dem imellom har lenge vært anstrengt.

Semifinale i NM-sluttspillet i ishockey

Stavanger Oilers og Vålerenga møtes i den tredje kampen i semifinalen i NM-sluttspillet, der det spilles best av sju kamper. Det står 1-1 i kamper før torsdagens oppgjør i Stavanger. Storhamar og Frisk Asker er motstanderne i den andre semifinalen. De spiller sin fjerde kamp til fredag. Her leder Storhamar 2-1 i kamper.