Jouska gikk sammen med Hudkreft, som er nominert i rockeklassen, sammen for å samle inn underskrifter til et opprop mot at Pepsi sponser Spellemann-utdelingen.

Begge de to i gruppa var ikledd palestinaskjerf da de tok imot prisen. Først ble det takket til folk som har bidratt til plata «Suddenly My Mind is Blank».

– Jeg kan jo ikke stå her uten å adressere folkemordet som pågår i Palestina akkurat nå, sa Marit Othilie Thorvik i gruppa så før hun leste opp en forklaring rundt oppropet og en appell.

– Til slutt vil jeg bare oppfordre alle som er her, til å fortsette å engasjere seg, lese, lære, dele, donere, ta bevisste valg som forbrukere, og ikke minst være et medmenneske. Ikke lukk øynene, for du kan utgjøre en forskjell. Tusen takk. Fritt Palestina, avsluttet hun.

Med seg fikk bandene en hærskare artistkolleger – fra Girl in red, Dagny, Cezinando og Arif via Bausa, Carina Dahl, Stein Torleif Bjella, Ingebjørg Bratland og Marius Neset til Lise Davidsen og Det Norske Solistkor.

Bakgrunnen er ifølge oppropet at Pepsi i 2018 kjøpte det israelske selskapet Sodastream, beskrevet som et av boikott-bevegelsen BDS' mest sentrale objekter. De er også medeiere i et annet boikottobjekt på BDS-listen, Sabra hummus.