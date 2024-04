Politiet fikk melding om saken 2. april, skriver Sørvest politidistrikt i en pressemelding.

– Politiet fikk tirsdag 2. april melding om at et barn fikk hjertestans og døde under en narkose på Stavanger universitetssjukehus (SUS). Vi vil etterforske den tragiske saken for å undersøke hva som har skjedd, sier politiadvokat Tove Marie Haver.

Avventer obduksjon

Politiadvokaten ønsker ikke å gå i detalj omkring hendelsesforløpet.

– Vi har foretatt innledende etterforskningsskritt, herunder avhør. Det gjenstår også ytterligere vitneavhør, og vi avventer også obduksjonsrapport, sier hun.

Politiet har ikke ytterligere opplysninger på nåværende tidspunkt, og vil heller ikke kommentere saken ytterligere i dag.

Sykehuset meldte inn saken til både politi og Statens helsetilsyn.

Rogalands fylkeslege Anders Neset forteller til NRK at de ikke vil gjøre egne undersøkelser før Helsetilsynet vurderer hvordan de skal følge opp saken.

Sykehuset beklager

Klinikksjef Geir Lende for klinikk A på sykehuset, som blant annet har ansvaret for anestesi, sier at hendelsen har preget sykehuset.

– Dette er det verste som kan ramme foreldre. Og det er dessuten veldig vondt for de ansatte hos oss som har vært involvert, sier han til NRK. Han forteller videre at hovedprioriteten nå er å ta vare på barnets pårørende og sykehusets ansatte.

– Vi synes at slike saker er utrolig vonde, og det er noe vi beklager forferdelig sterkt for. Sånne hendelser skjer av og til, men heldigvis sjelden, sier Lende til VG.