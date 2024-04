Ukraina-skeptiker blir president i Slovakia

Provestlige Ivan Korcok har gratulert motstanderen Peter Pellegrini med seieren i presidentvalget i Slovakia. Utfallet styrker prorussiske Robert Ficos grep om landet.

Da stemmene fra 99,66 prosent av valgdistriktene var talt opp, hadde Pellegrini 53,26 prosent, mot Korcoks 46,73 prosent.

Mekling på overtid i lønnsoppgjøret

Partene i frontfagsoppgjøret ble ikke enige innen fristen, som var ved midnatt. Fellesforbundet og Norsk Industri har fortsatt meklingen gjennom natten. Ved 5.30-tiden satt partene fortsatt hos riksmekler Mats Ruland.

Dersom ikke partene blir enige, tas 14.301 arbeidstakere ut i streik fra i morgen, og ytterligere 14.904 medlemmer fra torsdag klokken 6. Det betyr at nærmere 30.000 medlemmer fra over 730 bedrifter kan bli tatt ut i streik i løpet av neste uke.

FN-sjefen er forferdet over ambassadesaken

FN-generalsekretær António Guterres ber Ecuador og Mexico løse konflikten med fredelige midler og sier at han forferdet over at ecuadoriansk politi tok seg inn Mexicos ambassade.

Guterres minner om prinsippet om ukrenkelighet for diplomatiske og konsulære lokaler og personell. Dette må respekteres i alle tilfeller, i samsvar med folkeretten, er budskapet fra FN-sjefen.

Kinas statsminister om USA: Må respektere hverandre

Kinas statsminister Li Qiang tok i natt norsk tid imot USAs finansminister Janet Yellen i Beijing. De to landene bør være partnere, ikke motstandere, sier han. Han legger til at det hadde vært en «konstruktiv prosess» under møtene hennes i byen Guangzhou, lenger sør i landet, i går.

Yellen understreker på sin side at begge land har en plikt til å vise ansvarlighet i et vanskelig forhold. – Selv om vi har mer å gjøre, tror jeg at vi i løpet av det siste året har gitt vårt bilaterale forhold et mer stabilt grunnlag. Det har ikke betydd å overse forskjellene våre eller unngå vanskelige samtaler, sa hun.

Politiet i vanlig beredskap etter truslene mot moskeer

Politiet meldte i natt at deres undersøkelser rundt truslene som lørdag ble fremsatt mot moskeer i Oslo, så langt viser at det ikke er grunnlag for å opprettholde ekstra tiltak.

I en pressemelding skriver politiet at de nå går tilbake til vanlig beredskap, men at de vil ha økt årvåkenhet. Politiet vil fremdeles være bevæpnet, opplyser politiet i meldingen.

En person til sykehus etter brann i Moss

En person ble fraktet til sykehus etter en brann i en boligblokk i Moss i natt. Vedkommende betegnes som lettere skadd etter å ha blitt utsatt for røyk.

Brannen ble meldt til brannvesenet klokken 23.48. Da var det kraftig brann i en leilighet – og en beboer hadde evakuert seg selv. Brannen ble meldt slukket ved 0.30-tiden.

Sluttspillet i ferd med å glippe for Zucca

Mats Zuccarello og hans Minnesota Wild tapte 2-4 for Winnipeg Jets i natt norsk tid. Wild måtte vinne for å holde liv i sin sytråd av håp om å nå sluttspillet. Tapet gjør at det ifølge statistiske beregninger er mindre enn 1 prosent sjanse for å komme til sluttspill.

Jets tok ledelsen to ganger i første periode, ved Vladislav Namestnikov og Kyle Connor, men begge ganger utlignet Kirill Kaprizov med assist fra Zuccarello. Alex Iafallos og Morgan Barron satte deretter inn de to siste scoringene for Winnipeg Jets.

Athletic Bilbao vant cupfinalen på straffer

Athletic Bilbao slo Mallorca 4-2 på straffespark og vant den spanske cupen for 24. gang – men for første gang siden 1984. Baskerklubben og dens tilhengere kunne dermed feire klubbens første tittel på 40 år.

Det sto 1-1 etter ordinær tid og ekstraomganger, og dermed måtte kampen avgjøres på straffer. Bare Barcelona har flere Copa del Rey-titler, med 31. Real Madrid har 20.