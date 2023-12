Ifølge politiet skal den drapssiktede 14-åringen bli avhørt tirsdag for første gang etter knivstikkingen som skjedde inne på en buss i Bærum fredag kveld. En mann i 20-årene døde og en gutt på 14 år er siktet.

Mandag ettermiddag opplyser advokat Thor Bache-Wiig til TV 2 at han skal treffe klienten sin og forberede avhøret. Ifølge advokaten hadde ikke 14-åringen noe intensjon om å drepe mannen i 20-årene.

– Nå handler det om å forklare ham hva som skal skje, og at han på den måten opplever at det er trygge rammer i avhøret, sier advokaten om avhøret.

Både TV 2 og VG erfarer mandag ettermiddag at politiet har gjort funn av en kniv eller stikkvåpen i et område like ved Bærum sykehus, ikke langt fra åstedet. Politiet vil imidlertid verken bekrefte eller avkrefte opplysningene.

– Det er bekreftet at det er gjort sentrale beslag i saken både av gjenstander og sentral video fra bussen, sier fungerende enhetsleder i Oslo politidistrikt Knut Lutro.