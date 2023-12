Forskerne har funnet betydelig short-salg i forkant av angrepene. Det innebærer at man selger aksjer man ikke har, noe man kan tjene på dersom kursen faller.

– I dagene før angrepet ser det ut til at de som handlet, forutså det som skulle skjer, skriver jussprofessorene Robert Jackson jr. og Joshua Mitts. De sier interessen for short-salg i et israelsk indeksfond plutselig økte betydelig 2. oktober.

– Like før angrepet var det også en dramatisk økning i short-salg av israelske verdipapirer på børsen i Tel Aviv, skriver de i en 66 sider lang rapport.

Børsen sier i en kommentar at saken er kjent for myndighetene og etterforskes av alle relevante instanser. En talsperson for børsen ønsket ikke å utdype dette, og politiet har foreløpig ikke svart på en henvendelse om en kommentar,

Forskerne sier short-salget overgår det man har sett flere andre ganger i krisetider.