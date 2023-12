Ulykkesheisen var av en type det finnes mange lignende av her til lands, skriver Byggeindustrien.

– Hver dag går tusenvis av arbeidsfolk inn i den samme heisen som nå har forårsaket fem menneskers død i Sverige. Vi vet fortsatt ikke hvorfor det gikk så galt i Sundbyberg. Men vi vet at det svenske arbeidstilsynet (Arbetsmiljöverket) bare i år har avdekket flere tilfeller av heiser som er satt opp uten nødvendig dokumentasjon, opplyser forbundssekretær Christian Justnes i Fellesforbundets ledelse.

Han frykter at en lignende ulykke kan skje på en norsk byggeplass.

– Vi oppfordrer alle entreprenører til å ta en ekstra sjekk av byggeheiser, opplyser han videre.

Det var mandag formiddag at byggeheisen falt rundt 20 meter ned på en byggeplass i Sundbyberg like nord for Stockholm. Fem personer mistet altså livet i arbeidsulykken. Saken blir etterforsket av svensk politi som brudd på arbeidsmiljøloven.