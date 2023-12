Nobel-pressekonferanse med Narges Mohammadis familie

Barna Ali og Kiana og ektefellen Taghi Rahmani holder pressekonferansen. Den skjer på engelsk og oversettes til farsi og fransk. Mohammadis to barn skal motta prisen og holde tale på vegne av sin mor, som fortsatt sitter fengslet i Iran.

Fosse-donasjon til Nobelprismuseet

Museet i Stockholm viser fram objekt Jon Fosse har donert. Nobelvinnerne har gitt et objekt som har betydd noe spesielt for dem i arbeidet som har ført fram til prisen. De signerer også en stol til museets bistro. Jon Fosse kommer ikke til å være til stede selv. Det er kuratoren for museet som viser fram objektet.

Bodø/Glimt og Molde barker sammen på Ullevaal

Cupen skal avgjøres lørdag når årets seriemester Bodø/Glimt møter fjorårets seriemester Molde til dyst på Ullevaal stadion. De to lagene møttes i cupfinalen i 2021. Da var det blåtrøyene fra Molde som kunne løfte trofeet for femte gang i klubbens historie. Bodø/Glimt har på sin side vunnet cupen to ganger, i 1975 og 1993.

Klæbo tilbake i verdenscupen

Johannes Høsflot Klæbo er tilbake i verdenscupen i Östersund etter å ha stått over rennene i Gällivare sist helg. Trønderen er tatt ut til både sprint klassisk stil og 10 kilometer fristil.