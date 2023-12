Etter at paret ble stoppet med narkotika, sjekket politiet ekteparets telefoner og PC-er. Nå er de tiltalt for voldtekt av barn og for narkotikakriminalitet, melder Romerikes Blad.

De to barna var begge under seks år gamle da overgrepene skal ha skjedd. Den tiltalte mannen er far til de to barna. Kvinnen har vært gift med barnefaren.

– Dette er en alvorlig tiltale. Påtalemyndigheten er tilfreds med at saken vil få sin rettslige behandling allerede på nyåret, sier politiadvokat i Øst politidistrikt, Benedikte Barsett, til Romerikes Blad.

Tiltalen omfatter blant annet voldtekt av barn under 14 år.

– Etterforskningen av denne delen av tiltalen var foranlediget av at de tiltalte ble stoppet med narkotika og det ble tatt beslag i digitale enheter. Etter gjennomgangen av enhetene ble de fornærmede barna avhørt, opplyser politiadvokat Barsett.

Begge de tiltalte nekter straffskyld, opplyser forsvarerne til avisen.

Romerike og Glåmdal tingrett har satt av fem dager til behandlingen av saken, som starter i slutten av februar neste år.