Nav sa at de det gjaldt ville få utbetalt for mye trukket skatt i løpet av fredag 5. januar. Likevel er det flere som har fått langt fra det beløpet de har krav på, skriver FriFagbevegelse.

Elisabeth Thoresen, leder av AAP-aksjonen, har fått flere henvendelser de siste dagene. Hun sier det virker som om dette har rammet dem som er på tabelltrekk.

– Jeg tok kontakt med Nav og fortalte dem at det fortsatt ikke stemmer. Det er litt merkelig at det er vi som må passe på at alt blir riktig. Forklaringene Nav selv gir når noe går galt, er uklare og endres hele tiden, sier hun.

Nav sier til FriFagbevegelse at den nye feilen skyldes at innlesning av justert skattekort ikke var klart, og at rundt 900 personer dermed fikk beregnet skatt etter prosentsatsen på skattekortet.

– For disse brukerne er for mye trukket skatt utbetalt i dag. Vi beklager ulempene dette har medført for den enkelte, sier Nav.