Vannet har ført til at gang- og sykkelstien som går langs elva, har blitt stengt, skriver Gjesdalbuen.

Hendelsen førte til at ett felt på E39 har blitt stengt, da en gravemaskin måtte stå der for å grave hull i demningen, skriver politiet i Sørvest på X, tidligere Twitter.

– Per nå er det ingen dramatikk, men vi gjør dette for å hindre at store mengder vann skal renne nedover elven mot Figgjo, sa operasjonsleder Victor Fenne-Jensen i Sørvest politidistrikt til Aftenbladet.

I en oppdatering klokken 9.50 skriver politiet at gravemaskinen har klart å åpne opp noe for vannet, og at trykket og vannstanden er noe redusert.

E39 har blitt åpnet igjen, men kan bli stengt ved behov.