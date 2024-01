– Det er tidlig i etterforskningen, og vi er redde for at de skal kunne påvirke bevis, opplyser jourhavende politiadvokat Johanna Lundstrøm i Øst politidistrikt til NRK.

Hun opplyser at politiet vil be om at de fire mennene, som alle er i slutten av tenårene, blir fengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Politiet kommer også til å be om at den første uken underlegges isolasjon.

Offeret er en voksen mann som ble truffet av et prosjektil. Politiet opplyser at han fremstår som lettere skadd.