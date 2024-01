– Denne dommen står i skarp kontrast til kunnskapen vi har om naturen og tilstanden den er i, og hvis lovverket ikke kan beskytte den sårbare fjordnaturen mot inngrep, må vi stramme inn, sier Sofie Marhaug, stortingsrepresentant fra Rødt, i en kommentar til at miljøorganisasjonene tapte søksmålet mot staten.

– Det har blitt gitt for mange dispensasjoner og gjort for mange tolkninger i denne saken, noe miljøorganisasjonene har vist med bevisene de har ført i retten. Det er behov for et oppdatert lovverk som kan sikre naturen mot denne typen inngrep, avslutter Marhaug.