I en oppdatering på X (tidligere Twitter) skriver Øst 110-sentral at de har kontroll på stedet og at brannmannskapene driver med etterslokking.

Leilighetene som brant, ligger i et boligkompleks i Fjellveien.

– Vi er på stedet. Det er full fyr i et leilighetskompleks. Så langt brenner det i én leilighet, med fare for spredning. Vi har iverksatt slukningsarbeid, sa vaktleder Leif Høyland i 110-sentralen til Halden Arbeiderblad klokken 22.40.

Ifølge NRK spredde brannen seg til en annen leilighet i bygget, som består av fire leiligheter.

Ved 23-tiden opplyste politiførstebetjent Martin Grimstad til Halden Arbeiderblad at beboerne er evakuert og at to personer får behandling for røykskader av ambulansepersonell.

Det er ikke lenger spredningsfare.

Vaktleder Finn Håvard Aas i Øst politidistrikt opplyser at det fortsatt ryker fra boligen.

– Beboere i området kan bli plaget av røyklukt utover kvelden og natten, sier han.