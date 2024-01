Influensautbruddet er allerede godt i gang. Det var en økning i antall positive tester fra uke 51 til 52, og andelen positive tester gikk fra 13 til 16 prosent.

Til sammenligning mot fjoråret er det en nedgang fra 25 prosent.

– Det er hovedsakelig influensavirus A som påvises. Blant disse er det nå omtrent like mye subtype H1N1 som H3N2, med en gradvis økende forekomst av H3N2, som kan være i ferd med å komme i flertall. Vi har med andre ord to influensavirus i utbrudd samtidig, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i sin ukerapport.

Kan bli ny topp

De understreker at den videre utviklingen er usikker, men det har i tidligere sesonger vært vanlig med fallende trend i første halvdel av januar.

– Fallende andel positive fra uke 51 til uke 52 hos barn i skolealder kan være et første tegn på slik utvikling, skriver de i rapporten.

Samtidig peker FHI på at det kan bety at det kan bli en ny influensatopp senere på sesongen.

- Vi kan i så fall ikke se bort fra en ny tilvekst senere i januar og ny topp på senvinteren, heter det.

Sannsynlig nedgang i koronabølge

FHI-rapporten tar også for seg koronaviruset. Her antar FHI at det er en nedgang, men det er også noe usikkerhet her grunnet endringer i rapporteringen i juleferien.

– Antallet nye innleggelser med laboratoriebekreftet covid-19, har gått ned de siste to ukene. I uke 52 var det 562 innleggelser, etter 599 i uke 51 og 752 i uke 50, opplyser FHI.

Foreløpig er det registrert 53 korona-assosierte dødsfall i uke 52, men tallene ventes oppjustert for de siste ukene.

Høyt nivå på antall innlagte

Antall innlagte med luftveisinfeksjoner er lavere enn målt mot fjoråret, men det ligger fortsatt høyere enn de siste sesongene før pandemiens start.

I tillegg økte dødeligheten den siste uken før jul og ligger høyere enn ventet nivå for denne tiden av året, men betydelig lavere enn for samme periode i 2022.