Det norske batteriselskapet Freyr ble listet på New York-børsen i juli 2021. Nå griper selskapet begjærlig muligheten for store subsidier fra den amerikanske staten. En ny batterifabrikk er under planlegging i Atlanta. Den vil kunne dra nytte av sjenerøse skattekutt, så lenge produksjonen foregår i USA, Mexico eller Canada.