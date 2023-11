I en pressemelding onsdag ettermiddag advarer hun regjeringen. Hun mener at flere ting peker i retning av at Norge er på vei et sted Politiets Fellesforbund ikke ønsker.

– Grunnberedskapen i politiet må styrkes. Etaten er på felgen. Norge må kunne tilby innbyggerne trygghet. Når statsminister Jonas Gahr Støre gjentatte ganger – senest i dag – uttaler at han tar situasjonen på største alvor, så undrer jeg hva han har tenkt å gjøre med den, sier Skatvold.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) avviste tidligere onsdag «svenske tilstander» i Norge. Han sier at regjeringen tar episoder som knyttes til utenlandske nettverk på alvor.

– Det som skjedde i Moss i går, har jeg fulgt nøye. Det er jo også dypt urovekkende at det er skyting i nærheten av et idrettsanlegg hvor barn er og trener, og foreldre er og henter, sa statsministeren i Stortingets spørretime onsdag.

Ifølge NRK er en sentral del av etterforskningen etter skytingen i Moss knyttet opp mot det kriminelle nettverket Foxtrot, som har stått bak en rekke brutale drap, eksplosjoner og voldsepisoder i Sverige. Politiet har foreløpig ikke bekreftet dette.