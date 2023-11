Den tidligere SV-lederen og statsråden, som i dag er direktør i klimainstituttet Cicero, får med seg Knut Olav Åmås, Guro Sibeko og Kjell Erik Ullmann Øie i juryen.

– Denne prisen skal hedre og videreføre Kim Frieles innsats for skeive og for menneskerettigheter. Den skal også løfte fram aktivister som arbeider i hennes ånd her i Norge eller internasjonalt, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) i en pressemelding.

Kim Frieles minnepris skal deles ut til «en person, institusjon, gruppe eller organisasjon som har vist stor innsats og engasjement for skeive og for menneskerettigheter.»

Den består av et økonomisk bidrag på en million kroner, og deles ut for første gang under Oslo Pride i juni 2024.