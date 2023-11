– Vi vil at lærere skolen skal melde fra til oss eller politiet ved en bekymring. Så vil enten vi, eller politiet vurdere denne bekymringen, sier sjef Lars Lilleby for kontraterror i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i podkasten «Skoleangrep – den nye terroren», skriver Utdanningsnytt.

PST viser i sin trusselvurdering for 2023 at det har vært enkelte høyekstreme angrepsplaner i Europa rettet mot ungdomsskoler og videregående skoler. PST karakteriserer skoler som et enkelt tilgjengelig mål for unge høyreekstremisters angrepsplanlegging.

NTNU-professor Stig. O Johannessen mener det er viktig at lærere skjønner signaler man vet er urovekkende, og at de tar psykisk helse hos gutter på alvor. Han påpeker at forskning viser at gjerningspersonene er annerledes enn mange skoleansatte tror.

– Både lærere og andre har ofte et stereotypisk bilde av skoleskyteren. De tenker det er en utagerende gutt, men som regel er det tvert om. Det er ofte en skoleflink og tilsynelatende veltilpasset ungdom, sier Johannessen.