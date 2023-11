– Det er bekymringsfullt når det er alvorlige voldshendelser som skjer i og ved stasjonene våre, sier direktør Knut Øyvind Ruud Johansen for stasjoner i Bane Nor til NRK.

– Det er et lite sånn mikro Norge. Det er folk av alle typer, og da vil det nødvendigvis skje en del ting på et sånt sted, sier Johansen. Han understreker at det er uhyre sjelden at slik kriminalitet er noe annet enn interne oppgjør mellom egne kriminelle miljøer.

– Vi ønsker oss mer synlig politi i og rundt Oslo S som et forebyggende tiltak, sier Johansen, som også legger til at de setter inn flere vektere i forkant av julehøytiden.

Joakim Dyrdal, som er fungerende leder for enhet sentrum i Oslo-politiet, vil ikke svare på hvor ofte uniformert politi patruljerer på stasjonen som et forebyggende tiltak.

– Vi har i perioder, og senest tidlig forrige uke, prioritert økt synlig tilstedeværelse i området rundt Oslo S.

– Samtidig vil tilstedeværelsen vår avhenge av ressurssituasjonen, og hvilke planlagte eller oppdukkende hendelser vi også må prioritere, sier han.