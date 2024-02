Det bekrefter de i en pressemelding. Da blir det klart hvordan Naturvernforbundet og Natur og Ungdom vil føre saken om gruvedumping i Førdefjorden videre i retten.

– Dommen fra Oslo tingrett er helt feil, og den kan ikke bli stående. Derfor tar vi nå saken videre til lagmannsretten, og vi er innstilt på å gå helt til Høyesterett om nødvendig, uttalte Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet, etter at det ble kjent at landsstyrene i de to miljøorganisasjonene hadde vedtatt å anke saken.

Siden 2008 har miljøvernere kjempet for å hindre at millioner av tonn med gruveavfall skal dumpes i Førdefjorden.

Miljøorganisasjonene mener at dommen fra Oslo tingrett bygger på en feiltolkning av vanndirektivet, og at den derfor ikke kan bli stående.

Organisasjonene ble i tillegg til tap på alle punkter dømt til å betale sakskostnader på 1,4 millioner kroner.