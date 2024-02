Den enstemmige dommen ble avsagt fredag, ifølge TV 2. Ringerike, Asker og Bærum tingrett tar ikke Kopsengs begjæring om prøveløslatelse til følge.

– Retten vurdert det slik at gjentakelsesfaren ikke i tilstrekkelig grad er redusert, til tross for Kopsengs gode soningsforløp, sier forsvareren, advokat Heidi Reisvang, til NTB.

– Retten uttalte imidlertid at Kopseng har gjort en rekke endringsrettede tiltak og generelt utvist god atferd. Vi skal nå gå grundig gjennom dommen sammen med klient for å vurdere en eventuell anke, sier hun.

Dømt for flere voldtekter

Den tidligere TV-danseren, artisten og stripperen ble dømt for å ha voldtatt 18 kvinner, ett voldtektsforsøk og for å ha mishandlet sin daværende samboer på det groveste. Voldtektene fant sted over en tolvårsperiode.

Oslo tingrett mente det på domstidspunktet var betydelig fare for at han skulle begå nye seksualforbrytelser og at samfunnet trengte beskyttelse mot ham.

Ringerike, Asker og Bærum tingrett fastslår nå at det «fortsatt foreligger en rekke betydningsfulle bekymringsfaktorer for fremtidig kriminalitet av samme art som Kopseng ble idømt forvaring for.».

Minstetiden har utløpt

Straffedommen ble rettskraftig i 2016 da Høyesterett avviste anken hans. Grunnen til at Kopseng kan be om prøveløslatelse allerede etter drøyt sju år, er at han hadde sittet i varetekt i tre år da dommen falt.

Han er i ettertid blitt funnet skyldig i voldtekter mot flere kvinner, men siden han allerede soner den strengeste straffen han kan få, er det ikke blitt utmålt straff for de siste forholdene.

Dommen fra 2016 ble omtalt som historisk fordi ingen tidligere var dømt til like streng straff for tilsvarende forhold.

– Retten kan ikke se at Kopsengs forholdsvis gode soningsforløp, med flere gjennomførte endringsrettede tiltak, i særlig grad har redusert de betydningsfulle risikofaktorer for fremtidig alvorlig seksualkriminalitet, heter det i dommen.