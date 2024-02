– Basert på denne store studien med nesten alle fødslene i to land fra juni 2021 til januar 2023, konkluderer vi med at vi ikke finner holdepunkter for at vaksinen har en negativ effekt på nyfødte. Det er et svært viktig funn, sier avdelingsdirektør Pétur Benedikt Juliusson i Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

I et samarbeid mellom svenske og norske forskere har 200.000 nyfødte i Sverige og Norge blitt studert etter at moren ble vaksinert under svangerskapet.

Totalt ble barna undersøkt for femten alvorlige helsekomplikasjoner. Forskerne fant lavere forekomst av hjerneblødning og mangel på oksygen hos nyfødte til vaksinerte mødre, og dødeligheten var bare halvparten så høy sammenlignet med nyfødte til mødre uten vaksine.

Samtidig fant ikke studien noen forskjell i forekomsten av annen blødning, blodpropp eller betennelse mellom de vaksinerte og uvaksinerte.

– Det er usikkert akkurat hva som gjør at vi ser færre alvorlige komplikasjoner generelt hos nyfødte av gravide som tar vaksinen, sier Juliusson.

48 prosent av mødrene til barna i studien var vaksinert med en eller flere doser mRNA-vaksine mot covid-19 mens de var gravide.