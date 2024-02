Stiftelsen har gått gjennom alle kliniske studier som ble fullført i Norden i årene fra 2016 til 2019. Rapporten viser at 29 prosent av alle de norske studiene har aldri publisert noen form for resultat, skriver Khrono.

Norge er dårligst i Norden på å publisere resultatene, målt i andel av studiene som blir publisert.

– Det er et svik mot pasientene, og de bryter loven, sier Jan-Ole Hesselberg, som er programsjef i Stiftelsen Dam og en av 39 forskere som har bidratt i arbeidet med rapporten.

Han viser til at det er et krav, gjennom en EU-forordning, at alle resultater skal publiseres senest tolv måneder etter at studiene er ferdige.

Universitetet i Oslo er best i Norge til å publisere resultatene. De publiserte 91 prosent av studiene. Haukeland universitetssjukehus, som kom dårligst ut, publiserte bare halvparten av studiene.

– Vi tar denne artikkelen til etterretning og vil gå nærmere inn i materialet som artikkelen viser til, for å undersøke hvordan vi kan bli bedre til å publisere resultatene. Hvis vi ligger på bunn i Norden, kan vi bare bli bedre, skriver fagdirektør Marta Ebbing ved forsknings- og utviklingsavdelingen ved Haukeland i en skriftlig kommentar.

Khrono har bedt om en kommentar fra politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet, men det har foreløpig ikke kommet med et svar.