Det var 2. september i fjor at det oppsto opptøyer da motdemonstranter dukket opp ved et eritreisk arrangement i Bergen sentrum. Eritreere fra rundt om i Sør-Norge hadde møtt opp for å demonstrere mot det de mener var en feiring av regimet i Eritrea, og det brøt raskt ut sammenstøt mellom de to ulike grupperingene.

– Denne dagen var kostbar for politidistriktet. Regningen kom på over 2,5 millioner kroner, sier politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt til Bergens Tidende.

Til tross for at politiet hadde rådført seg med PST på forhånd og var forberedt på motdemonstranter, ventet de ikke en så omfattende og voldelig motdemonstrasjon.

Politiet måtte derfor tilkalle ekstra mannskaper og hadde mellom 70 og 80 politifolk involvert under markeringen, bevæpnet med pistol, elektrosjokkvåpen, pepperspray, kølle og hund.

– Det meste er overtid for mannskapene som kom inn på fridagen. Videre er det reise- og hotellutgifter, fortsetter politimesteren i Vest politidistrikt.