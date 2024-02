Rettssaken skal starte 28. april 2025, skriver Dagbladet.

I et rettsmøte rett før forrige helg fikk de to nordmennene vite, via videolink fra fengselet, at det er satt av tre uker til rettssaken neste år, ifølge australske medier.

Nordmennene skal ha blitt arrestert som følge av et smuglingsforsøk. De knyttes til et forsøk på å innføre 82 kilo kokain til landet.

Begge mennene har nektet for å være involvert i kokainsmugling.

Nordmennene har allerede vært varetektsfengslet i Australia i ett år etter at de ble pågrepet 25. januar 2023 av politiets narkotikagruppe. Det skjedde i havnebyen Newcastle, 170 kilometer nord for millionbyen Sydney, skriver avisen.