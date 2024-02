– De som ble pågrepet, ble løslatt i går kveld/natt etter at de var ferdig avhørt. Det ble vurdert at det ikke var grunnlag for varetekt, sier politiadvokat Lena Romestrand til VG.

Hendelsen skjedde på utestedet Nabo'n Pub i Åndalsnes natt til søndag.

En belgisk bataljon av fallskjermjegere er for tiden i området på vintertrening. De bor på Setnesmoen leir, hvor TV-serien «Kompani Lauritzen» har blitt spilt inn.

De skal i utgangspunktet være i Norge fram til 8. mars, men politiet er i dialog med belgiske militærmyndigheter om hvor lenge de må være tilgjengelige for norsk politi.

En person ble sendt til sykehuset i Molde med skader etter voldshendelsen. Det skal ikke være snakk om livstruende skader. Fire personer har status som fornærmet.

De fire belgiske soldatene er siktet for kroppsskade.