Høyre-lederen kommenterer vedtaket gjort av det borgerlige flertallet i Drammen kommunestyre, der det heter at kommunestyret ber om at ukrainske flyktninger bosettes i kommunen.

– Ingen kommuner kan velge at de «kun» ønsker å motta flyktninger fra bestemte land, men at kommunene har ulike ønsker til Imdi for å få sitt mottaksapparat og integreringsopplegg til å fungere best mulig, er ikke uvanlig, sier Solberg i en uttalelse sendt til NTB.

Hun anerkjenner at Drammen har tatt imot mange flyktninger gjennom årene og det er utfordringer med blant annet barnefattigdom.

– Det er kjempeflott at de ønsker å fortsette å ta imot flyktninger, og så må de som alle kommuner samarbeide godt med Imdi for å sikre at alle som har fått beskyttelse i Norge, blir best mulig integrert i det norske samfunnet og kommer raskest mulig ut i jobb, sier hun.

Det er Høyre, Frp, KrF og Pensjonistpartiet som utgjør flertallet i kommunestyret og som la fram flyktningforslaget.