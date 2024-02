Tørke og flom ga dårlige avlinger flere steder i landet, men likevel viser det seg at norskandelen av det som ble solgt, ble rekordstor, godt hjulpet av svært gode avlinger i 2022, skriver Nationen.

Norskandelen endte på 37,1 prosent, en økning på 1,2 prosentpoeng fra året før.

– Forbrukerne vil helst velge norsk frukt og grønt. For oss er det et tydelig mål å dekke en størst mulig del av frukt- og grøntforbruket gjennom norsk produksjon. Økningen i norskandel i 2023 viser at vi lykkes stadig bedre med dette, og vi tar andeler fra importen, sier Kai Knutsen, produksjons- og markedssjef i Gartnerhallen.

Norskandelen av potetsalget økte fra 83,7 prosent i 2022 til rekordhøye 86,3 prosent i fjor, mens salget av norskproduserte agurker gikk fra 75,5 prosent i 2021 til 82,9 prosent i 2023. Norskandelen for tomater økte med 8 prosentpoeng, og for epler med 1,4 prosentpoeng.