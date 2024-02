– Disse endringene skal forenkle saksbehandlingen og bidra til at oppdrett av andre arter blir mer lønnsomt og konkurransedyktig, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) i en pressemelding.

Blant de mest sentrale grepene er fjerningen av restriksjoner mot oppdrett av flere arter på samme sted, og en presisering av forbudet mot oppdrett av torsk i gyteområder.

Søknadsprosessen for innovasjon innenfor fiskeoppdrett av nye arter skal også forenkles og gå direkte til Fiskeridirektoratet, i stedet for at å måtte behandles av departementet først.

Det er fortsatt forbud mot oppdrett av torsk i gyteområder og gytefelt for vilttorsk, og den eksisterende praksisen skal tydeliggjøres gjennom en formell forskrift.