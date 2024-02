Hendelsen skjedde i inngangspartiet på en dagligvarebutikk. Ifølge politiet begynte tildragelsen inne på butikken og ble avsluttet i gågaten utenfor. Politiet fikk melding om saken klokken 22.45 torsdag kveld.

– En mann i 40-årene er sendt til sykehuset på Kalnes med alvorlige stikkskader, sier operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til NTB.

En mann i 20-årene ble kort etter pågrepet et annet sted i sentrum. Marstad forteller at politiet er på utkikk etter to andre gjerningspersoner, og han regner med at de blir pågrepet om ikke så lenge.

– Godt politiarbeid gjorde at vi kunne pågripe en mistenkt raskt. Han ble pågrepet i sentrum, et stykke unna åstedet. Og takket være et vitne som filmet det hele, vet vi godt hvem de to andre er. Det er to personer vi har hatt med å gjøre flere ganger før, forteller operasjonslederen.

Politiet har beslaglagt en gjenstand på den mistenkte, ifølge VG dreier det seg om en kniv.

Mannen i 40-årene som ble stukket hadde trolig ingen relasjon til gjerningsmennene.

– Det ser ikke slik ut. Vi tror at han har forsøkt å gå imellom i en situasjon eller et slagsmål som oppsto mellom tre personer. Det endte med at han ble angrepet selv, sier Marstad.