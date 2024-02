LO vedtar kravene til årets tariffoppgjør

LO-leder Peggy Hessen Følsvik, leder Mette Nord i Fagforbundet og leder Jørn Eggum i Fellesforbundet deltar alle når LOs representantskap møtes på Folkets Hus i Oslo. Hovedtemaet i møtet er å vedta deres tariffpolitiske uttalelse og hovedkrav inn mot vårens tarifforhandlinger. Uttalelsen blir brukt som et styringsverktøy når enkeltforbundene skal inn i sine respektive forhandlinger. På et presseseminar fredag sa Følsvik at det er penger som blir det viktigste, og forbundene som ligger under LO vil trolig kreve økt kjøpekraft i sine forhandlinger.

Gaza-resolusjon i sikkerhetsrådet

Det ventes at en resolusjon som er fremmet av Algerie og tar til orde for en umiddelbar våpenhvile på Gazastripen, blir behandlet av FNs sikkerhetsråd. Dersom Algeries resolusjon skal bli vedtatt, må den få støtte av minst ni av rådets 15 medlemmer, og ingen av de faste medlemmene – USA, Storbritannia, Russland, Kina og Frankrike – kan legge ned veto. Det er likevel ventet at USA vil gjøre nettopp dette, slik de tidligere har gjort mot lignende resolusjoner. Samtidig har USA lagt fram et eget resolusjonsutkast i sikkerhetsrådet. Det er likevel uklart om eller når denne skal stemmes over.

Assange-anke behandles i Storbritannia

Det som kan bli WikiLeaks-grunnleggeren Julian Assanges siste rettsmøte i Storbritannia før en eventuell utlevering til USA, går av stabelen i High Court i London i dag og i morgen. Hvis domstolen ikke gir Assange medhold i kravet om full ankebehandling av utleveringen, kan han bli sendt til USA. USA vil stille ham for retten for spionasje og datatyveri. Bakgrunnen er at nettstedet Wikileaks i 2010 offentliggjorde store mengder hemmelige dokumenter om USAs krigføring i Irak og Afghanistan. Mange presseorganisasjoner og forkjempere for ytringsfrihet mener i stedet at Assange utøvde journalistikk da dokumentene ble publisert. Siden 2019 har han vært innesperret i et høysikkerhetsfengsel i London. 52-åringens kone Stella Assange advarte nylig om at hans fysiske og mentale helse er svært dårlig. Assange er australsk statsborger, og Australia har den siste tiden forsøkt å øke presset på Storbritannia og USA for å hindre utlevering.

Haaland spiller hengekamp i Premier League

Erling Braut Haaland og Manchester City tar imot Brentford på hjemmebane. Sistnevnte røk hele 1–4 mot Liverpool i helgen og ligger på en anonym 14. plass på tabellen. Manchester City kan derimot overta andreplassen på tabellen ved seier. Det er kun to uker siden lagene sist møttes i ligaen, og da ble Brentfords 0–1 ledelse vendt til 3–1 seier for Manchester City. Haaland ruver fremdeles øverst på toppscorerlista i Premier League med sine 16 mål så langt i sesongen.

ICJ fortsetter behandlingen av Israels okkupasjon av Palestina

Den internasjonale straffedomstolen (ICJ) fortsetter sin åpne høring om Israels politikk og praksis i de okkuperte palestinske områdene, inkludert Øst-Jerusalem. FNs hovedforsamling ba i 2022 ICJ om en rådgivende vurdering av de juridiske konsekvensene av Israels okkupasjon, som har pågått siden 1967. Tirsdag skal en lang rekke land holde innlegg i Haag, deriblant Sør-Afrika, Saudi-Arabia, Canada, Brasil og Nederland. Israel er selv ikke til stede ved ICJ, men har kommet med skriftlige uttalelser. Saken om den israelske okkupasjonen er ikke knyttet til anklagen om at Israel begår folkemord på Gazastripen, som også behandles av ICJ.

Mesterligaen ruller videre

Det er duket for store europeiske oppgjør, når Mesterligaen i fotball for menn ruller videre med åttedelsfinaler. Borussia Dortmund er på besøk hos PSV Eindhoven, som er helt suverene i hjemlig liga. Samtidig spiller Atlético Madrid mot Inter, som også leder den italienske ligaen foran Juventus. Returoppgjørene spilles i mars.