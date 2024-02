Det viser tall fra det svenske statistikkbyrået SCB. På forhånd hadde analytikere anslått en januar-inflasjon på 5 prosent, ifølge Bloomberg.

SCB peker på høyere boutgifter som årsak.

KPIF-inflasjonen, som er prisveksten sett bort fra renteendringer på boliglån og det viktigste inflasjonstallet for den svenske sentralbanken, var på 3,3 prosent i januar.

Også dette tallet er høyere enn anslått da det var ventet at det ville komme på 3,1 prosent. I januar i fjor var KPIF-inflasjonen på 2,3 prosent.

Prisveksten uten energipriser – ofte kalt kjerneinflasjon i Norge – falt derimot til 4,4 prosent, ned fra 5,3 prosent i desember.

Etter at Sveriges inflasjonstall ble sluppet mandag, mente flere økonomer at det blir rentekutt til sommeren. E24 skriver at sjeføkonom i SEB, Robert Bergquist, tror det blir fire rentekutt i år, og at det første kuttet kommer i mai.

Sveriges styringsrente ligger for øyeblikket på 4 prosent. I Norge er den 4,5 prosent.