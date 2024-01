Befolkningsnedgang i Kina for andre år på rad

Kinas befolkning krympet for andre år på rad i fjor. Utviklingen er dårlig nytt for landets økonomi på lang sikt. Bekymringen er at færre blir stående i arbeid, samtidig som utgiftene til pensjon og eldrehjem, vil øke.

Befolkningsnedgangen var på 2,75 millioner mennesker, langt flere enn den på 850.000 i 2022, som da var den første nedgangen siden 1961. 11,1 millioner mennesker døde i Kina i fjor, en økning på 6,6 prosent. Dødsraten var på sitt høyeste siden 1974, under kulturrevolusjonen. Antall fødsler falt samtidig med 5,7 prosent til 9 millioner, og fødselsraten var på rekordlave 6,39 fødsler per 1000 personer, ned fra 6,77 i 2022.

Biden-administrasjonen vil terrorliste houthiene igjen

Biden-administrasjonen vil føre opp Houthi-opprørerne i Jemen på terrorlisten igjen, opplyser kilder til Reuters og AP. Formålet er å stanse finansiering og forsyninger av våpen til gruppa, som har stått bak flere angrep mot skipstrafikken i Rødehavet, og en kunngjøring ventes onsdag, får nyhetsbyråene opplyst.

Houthiene ble først terrorlistet av Donald Trumps regjering, noe som ble møtt med kritikk fra flere hold – blant dem Norge. Biden-administrasjonen reverserte så grepet for å lette innførselen av nødhjelp til Jemen, men etter angrepene i Rødehavet synes det å gå mot at opprørsgruppa føres opp på terrorlista på ny.

Senatet sa nei til å tvinge fram menneskerettsrapport om Israel

Senatet avviste en resolusjon som ville tvunget USAs utenriksdepartement til å lage en rapport om hvorvidt Israel har brutt menneskerettighetene i Gaza-krigen. Resolusjonen ble fremmet i tråd med en mekanisme som gir Kongressen myndighet til å instruere utenriksdepartementet til å utarbeide rapport om menneskerettssituasjonen i ethvert land som får amerikansk militærbistand.

Om den hadde blitt vedtatt, ville departementet blitt nødt til å legge fram en rapport for Kongressen innen 30 dager, som så kunne vurdert å be om endringer i bistandsregimet. Det hvite hus har motsatt seg resolusjonen, som kunne ha ført til flere restriksjoner og krav for den militære bistanden til Israel. USA donerer hvert år 3,8 milliarder dollar i slik bistand, tilsvarende knappe 40 milliarder kroner. Blant det som doneres, er alt fra jagerfly til kraftige bomber.

CNN: Folk flykter fra det største sykehuset i Khan Younis

Pasienter og fordrevne flyktet natt til onsdag fra Nasser-sykehuset i Khan Younis idet israelske styrker nærmet seg, ifølge journalister og leger som jobber der. CNN skriver at flere videoer viser flere titalls mennesker som bærer med seg tepper, madrasser og personlige eiendeler mens de forlater sykehusområdet sør på Gazastripen. I bakgrunnen kan man høre lyden av eksplosjoner og skyting.

– Sykehuset rister, og det er panikk. Så mange av de fordrevne folkene rundt på sykehuset har begynt å forlate det til fots, sier den amerikanske legen Thaer Ahmad til CNN. Han jobber for den humanitære organisasjonen MedGlobal, og forteller at israelske soldater nærmer seg.

Snøkaos i vente på Østlandet

Både på Sørlandet og Østlandet meldes det tidlig onsdag morgen om kraftig snøvær. Det har foreløpig ikke vært meldt om noen ulykker eller andre hendelser. Meteorologisk institutt sendte ut oransje farevarsel om snømengdene tirsdag.

– Det har kommet veldig mye snø på kort tid både i Agder og i Vestfold. Vi har alt tilgjengelig mannskap ute, men det tar tid å rydde, sier trafikkoperatør Anniken Island ved Vegtrafikksentralen sør til NTB.

Trafikkoperatør Hans Gustav Møvik-Olsen ved Vegtrafikksentralen øst forteller at det ved halv tre-tiden natt til onsdag begynte å snø kraftig i Østfold fra Moss, Rygge og mot Skjeberg.

– Så langt i natt har det ikke vært meldt om noen hendelser, det har vært stille og rolig, sier han til NTB.

Vy har på forhånd meldt om innstilling av flere rushtidsavganger onsdag morgen, og Bane Nor melder at togstrekningen mellom Halden og Göteborg er stengt fram til klokken 18.