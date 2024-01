En dalende fødselsrate og en bølge med koronadødsfall da strenge smitteverntiltak ble opphevet gjorde at nedgangen akselererte, noe som på sikt vil ha stor innvirkning på økonomiens vekstpotensial. Nedgangen var på rundt 2 millioner mennesker.

Kina hadde i 2022 sin første befolkningsnedgang siden 1961 og ble i fjor forbigått av India som verdens mest folkerike land. Det er bekymring for at befolkningsutviklingen vil føre til lavere statlige inntekter og økte utgifter til pleie for landets aldrende befolkning.

Landets myndigheter melder imidlertid at det økonomiske vekstmålet for fjoråret ble nådd. Økonomien vokste med 5,2 prosent, og målet er en vekst på rundt 5 prosent i året.

Veksten hjelpes trolig av at 2022 var et svakt år for økonomien med covid-19 og landsomfattende nedstengning.