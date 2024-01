Bergen kommune har et forbud mot å spytte på gata, men etter et forslag fra Julian Silden Langlo kan det nå bli opphevet, melder Bergensavisen.

Bymiljøetaten anbefaler nemlig at bystyret onsdag skal vedta forslaget om å legalisere gatespytting.

– Spytting er kanskje stygt, men bør ikke være straffbart. Dette er ikke så komplisert. Spytting på gata må legaliseres, sier Langlo til Bergensavisen.

Det er politivedtektene i byen som sier at spytting er straffbart. Onsdag skal det stemmes over nye vedtekter. Det er blant annet kommet forslag om å tidfeste at det skal være nattero mellom klokka 23 og 6, en liberalisering av måke- og strø-reglene og at det skal bli lov å urinere i fjorden.