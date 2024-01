– 11 millioner barn er i fare som følge av den militære eskaleringen i Rødehavet. Nå må Norge som humanitær stormakt vise muskler, sier Fiskaa.

Hun har sendt spørsmål til Eide som han må møte i Stortinget for å svare på.

– Norge er en nær alliert av USA som står i spissen for de militære angrepene mot Jemen. Jeg er urolig for om Norge gjør nok for å roe ned situasjonen, sier Fiskaa i kommentarer sendt til NTB.

Hun vil at Norge skal gå inn som mekler og bistå med diplomatiske løsninger.

Norge har sendt en gruppe offiserer til den amerikanskledede operasjonen Prosperity Guardian. Målet med operasjonen er å beskytte skipsfarten og sikre handelen i Rødehavet etter gjentatte houthi-angrep. De Iran-støttede houthiene sier at angrepene på skip er i solidaritet med palestinerne på Gazastripen.

USA gjennomførte onsdag en ny runde med angrep mot Houthi-mål i Jemen. Det er det fjerde angrepet mot houthi-mål på en knapp uke.