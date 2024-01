Ifølge generalsekretæren er det sendt et tosifret antall varslingssaker til partiets kontrollkomité, skriver Dagbladet.

Martinsen skriver i en pressemelding at ettersom han har blitt karakterisert av partileder som representant for «kuppmakere» og «mørke krefter, velger han å stå fram å kommentere Waltherzøes atferd og manglende respekt for vedtekter og regler, samt mangel på vanlig folkeskikk og dannelse.

INP-lederen anklages blant annet for sjikane og usanne beskyldninger mot tillitsvalgte, medlemmer og ansatte. Martinsen hevder også at Waltherzøe etablerte et eget etikkutvalg uten forankring i landsmøte og vedtekter, og at han ikke godkjente kontrollkomiteen valgt på landsmøtet i fjor.

Dagbladet har vært i kontakt med Waltherzøe, som ikke ønsker å kommentere pressemeldingen.