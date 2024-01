– Dette er uvanlig. I tillegg ser vi også at det er en vanskelig for de som ble uteksaminert i 2022. Så ille som det er nå, har det ikke vært før, sier rektor Nina Skarpenes ved Politihøgskolen til TV 2.

Lederen for Politiets Fellesforbund, Unn Alma Skatvold, mener at tallene i realiteten er langt verre.

– Svært mange politifolk i midlertidige stillinger hadde sin siste arbeidsdag 31. desember. De er derfor ikke med i disse tallene, sier Skatvold.

Hun mener at ansvaret ligger politisk, og kritiserer regjeringen for det hun kaller manglende kriseforståelse.

– Vi er helt enige om at samfunnet har behov for disse, men vi står i en dyrtid – i likhet med andre sektorer som helse og utdanning – hvor det må prioriteres hardt. Dessverre har det endt med at disse studentene ikke har kommet i jobb, sier statssekretær Sigve Bolstad (Sp) til TV 2.

Han vil ikke love konkrete tiltak for å bedre bemanningssituasjonen i politiet, skriver TV 2.