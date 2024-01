– Det ser ut til å bli en stor omlegging av hele værregimet i hele landet fra helgen, og det ser ut til at vi er ferdig med de aller laveste temperaturene, sier statsmeteorolog Marit Berger til NTB.

Endringen starter i sør og brer seg nordover.

– I slutten av denne uken og i løpet av helga skjer det et hopp i temperaturen. Først i sør, og så trekker den varmluften nordover utover i neste uke. Det blir et skifte. For oss i Sør-Norge betyr det at det kommer inn nedbør, det er store lavtrykk som tar med seg mildere luft.

Regn i Sør-Norge altså. Det kan bli våt nedbør lenger nord også, i hvert fall i kystnære strøk og i lavlandet.

– For Oslo sin del er det ganske stor sannsynlighet for varmegrader fra søndag og utover. Det blir en mildere værtype med plussgrader både i Trondheim, Bodø og Tromsø også. Ikke like mildt som i Sør-Norge, men mildere enn det er nå, sier Berger.

Som meteorologene vanligvis gjør, understreker hun at det er «ganske stor usikkerhet» knyttet til langtidsvarslene, men hun er nesten kategorisk på en ganske vesentlig ting:

– Det ser ikke ut til at det er noen ny kuldeperiode på gang.

Statsmeteorologen har også sett på langtidsprognosene, de som er enda litt mer usikre og som strekker seg 21 dager fram i tid. Disse prognosene viser det samme bildet med mildvær resten av januar og et stykke ut i februar.