– Det er ikke kjent om det befinner seg folk inne, opplyser politiet.

Vest politidistrikt opplyser at de fikk melding om brannen klokken 23.38. Det er en boligblokk med 16 boenheter i Birkelundsbakken som brenner. Ifølge brannvesenet er det en leilighet i fjerde etasje som brenner.

En drøy time etter at brannen ble meldt opplyser Vest 110-sentral at brannmannskapene har slått ned brannen, men at de fortsatt ikke har kontroll.

– Vi har gjennomsøkt alle leilighetene utenom den det brenner i. Det er ikke gjort funn så langt, sier vaktleder Jostein Steinsland-Hauge ved 110-sentralen til VG like etter klokken 23.

Det er fortsatt for varmt til at man kan gå inn, skriver Bergens Tidende.

Ifølge brannvesenet er brannen knyttet til én leilighet.

– Men det brenner i takkonstruksjonen, og det er fare for at brannen kan spre seg, sier vaktkommandør Jostein Steinsland Hauge ved 110-sentralen, til Bergensavisen.