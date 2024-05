Undersøkelsen utført av analyseselskapet Censuswide på vegne av Greenpeace, skriver Dagsavisen.

– Nyhetene om at det dukker opp plast på stadig nye steder – langt ute i naturen, i lufta vi puster i, i maten vi spiser og til og med i blodet vårt – er skremmende, sier fagrådgiver Haldis Tjeldflaat Helle i Greenpeace.

I undersøkelsen, som er gjort blant over 19.000 mennesker i 19 forskjellige land, oppgir hele 82 prosent av alle deltakerne at de støtter et forslag om å kutte produksjonen av plast. Bakgrunnen for undersøkelsen er FN-forhandlingene om en ny global plastavtale.

– Plastkrisen er ikke bare et enormt miljøproblem, forskerne mener den også gir god grunn til bekymring for helsen vår, sier Tjeldflaat Helle.

I undersøkelsen kommer det også fram at 68 prosent av norske foreldre som deltok i undersøkelsen, er bekymret for de negative effektene plast har på barnas helse.