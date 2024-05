14. januar tok kong Frederik over tronen og ble kongen av Danmark etter at moren, dronning Margrethe, valgte å abdisere.

Tradisjonen tro går det nye kongeparets første statsbesøk til de skandinaviske landene. Denne uken besøkte de Sverige, og nå står Norge for tur.

– Besøket er det danske kongeparets første besøk til Norge etter tronskiftet og markerer de tette relasjonene mellom Danmark og Norge, skriver det norske kongehuset.

Tas imot på brygga

Tirsdag klokka 11 ankommer kong Frederik og dronning Mary Oslo med kongeskipet Dannebrog. De blir tatt imot av både kong Harald, dronning Sonja, kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit på Honnørbryggen ved Rådhusplassen.

Etter inspisering av æresgarden og avspilling av nasjonalsanger drar de videre til Slottet, og deretter videre til nasjonalmonumentet hvor de skal legge ned kranser klokka 12.30.

Deretter besøker de stortingspresidenten, spiser lunsj på kongsgården, og besøker Oslo Science City og Minalab i 16-tiden. Klokka 20 blir det en høytidelig gallamiddag på Slottet.

I fjor sommer var det norske kongeparet på offisielt besøk i Danmark. De understreket da det tette vennskapet mellom landene.

– Vi nordmenn synes det er «dejlig å være norsk i Danmark», med Danmarks hvite strender, dansk gjestfrihet og hygge, sa kong Harald i sin tale under en gallamiddag på Amalienborg slott.

Ut på tur

På dag to av statsbesøket blir det mer fysisk aktivitet på det danske kongeparet. Klokka 10 drar de på en morgentur i skogsområdet Østmarka utenfor Oslo.

– Her vil unge «naturtalenter» og guider fra Den Norske Turistforening vise fram den naturskjønne nasjonalparken, som særlig er et samlingssted for barn og unge, skriver det danske kongehuset i programmet for turen.

Etter vandringen drar kongeparet ned til statsminister Jonas Gahr Støre, som tar dem imot i forsvarssjefens representasjonsbolig. Han og regjeringen inviterer deretter til offisiell lunsj for de danske gjestene på Akershus slott klokka 13. På programmet står blant annet taler fra kongen og statsministeren.

Arkitekturvandring i Bjørvika

Etter lunsjen er det tid for en ny vandring, denne gang med arkitektur som tema. Det danske kongeparet skal blant annet besøke Munchmuseet og Operahuset i Bjørvika i Oslo.

– Ordfører Anne Lindboe og sjefkurator Christian Pagh Fra Oslo Arkitektur Triennale vil presentere et av Oslos nye, sentrale byrom, som har et dansk avtrykk innenfor bæredyktig byutvikling og fellesskapsarkitektur, heter det i programmet.

De skal blant annet se på hvordan felles dansk-norske løsninger er med på «å trekke naturen, vannet og mennesket tilbake i Oslo sentrum».

Besøket avsluttes med en mottakelse på det danske kongeskipet Dannebrog til ære for kongeparet av Norge. Danmark og Norge er for øvrig de eneste kongehusene i verden som fortsatt har kongeskip.