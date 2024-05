USAs utenriksminister i Ukraina

USAs utenriksminister Antony Blinken ankom tidlig i dag morges Ukrainas hovedstad Kyiv med tog fra Polen. I Kyiv skal han blant annet møte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Blinkens reise var ikke kunngjort på forhånd.

Blinken skal under besøket forsikre ukrainske ledere, blant dem Zelenskyj, om fortsatt amerikansk støtte, og han skal holde en tale om Ukrainas fremtid, uttaler tjenestepersonen.

Rester av kollapset Baltimore-bro sprengt

Den største gjenværende delen av broen i Baltimore i USA er sprengt i stykker ved hjelp av kontrollerte eksplosjoner, halvannen måned etter at broen kollapset.

Denne delen av broen hadde lent seg mot det store containerskipet som uten styring krasjet inn i broen 26. mars. Ulykken førte til at seks veiarbeidere som jobbet på broen, døde, og innseilingen til den viktige havnebyen har siden vært begrenset.

USA stanser kinesisk kryptodrift nær atombase

USAs president Joe Biden beordrer avhending av eiendommen til MineOne Partners Ltd, et selskap delvis eid av kinesiske myndigheter, 1,6 kilometer unna en atomvåpenbase i delstaten Wyoming.

Der har selskapet i to år eid eiendommen for å drive utvinning av kryptovaluta. Det hvite hus opplyser at Bidens ordre knyttes til hensyn til USAs nasjonale sikkerhet.

Tolv døde da reklameskilt falt ned i India

Tolv mennesker er funnet omkommet og over 60 skadd etter at et reklameskilt falt ned i kraftig regn- og tordenvær og sterk vind i Indias finanshovedstad Mumbai.

Ulykken skjedde ved en travel vei i en av byens forsteder og var montert på en bensinstasjon. Det massive skiltet falt over hus og kjøretøy, opplyser lokale myndigheter. Reklameskiltet var 70 ganger 50 meter, ifølge politiet i Mumbai.

Milliarder til forsvar og helse, og millioner til vei i revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen vil øke forsvarsbudsjettet med 7 milliarder kroner og tilføre 2 milliarder til helsetjenestene når revidert nasjonalbudsjett legges fram tirsdag.

Mye er allerede kjent og det meste er lekket av regjeringen selv, de første dryppene om tillegg kom så tidlig som på nyåret. Departementet vil sende ut nøkkeltall fra forslaget klokken 8. Der vil det blant annet gå fram hvor mye oljepenger regjeringen legger opp til å bruke.

Tidligere Rødt-leder Bjørnar Moxnes ønsker fire nye år på Stortinget

Bjørnar Moxnes sier han ikke har stjålet noe siden han ble anmeldt for butikktyverier i fjor. Nå vil han ha fire nye år på Stortinget.

Moxnes sier til Klassekampen han stiller seg til disposisjon for fire nye år på Stortinget. Han ønsker seg andreplassen på partiets Oslo-liste. Moxnes gikk av som leder i Rødt i fjor etter at han ble tatt for å stjele et par solbriller på Gardermoen.

Han forteller at han har gått til psykolog det siste halvåret og gjør det fortsatt.