– Nøyaktig hva aksjonen går ut på, vil vi ikke si i forkant. Men det er en fredelig demonstrasjon som skal vise NTNU-styret støtten som står bak våre krav, sier leder i Studenter for Palestina Trondheim, Magnus Barka Hjelle, til Universitetsavisa.

Kravene er blant annet at NTNU fryser sitt samarbeid med Kongsberg-gruppen og at NTNU ikke skal inngå akademisk samarbeid med israelske institusjoner.

Ifølge NRK har NTNUs konstituerte rektor Tor Grande lovet demonstrantene at kravene vil bli diskutert under onsdagens møte, og at det vil være opp til styret hva det vil gjøre.

Tirsdag diskuterer Universitetet i Oslo akademisk boikott i sitt eget styre. Ifølge Universitas er det da planlagt store demonstrasjoner. Ti ulike organisasjoner har sluttet seg til aksjonen.