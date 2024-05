– Vi er glade for at vi nå endelig kan legge fram resultatet av arbeidet med rettssikkerhetspakken, der vi også kommer advokatene i møte, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en pressemelding.

I det opprinnelige statsbudsjettet var det foreslått å øke rettshjelpssatsen med 35 kroner per time, men i revidert nasjonalbudsjett har altså regjeringen foreslått å øke den med ytterligere 50 kroner, til en total økning på 85 kroner per time. Rettshjelpssatsen vil med det øke til 1265 kroner per time.

4. mars startet Advokatforeningen en streik som svar på det de mener er regjeringens vedvarende avtalebrudd om økningen av den offentlige rettshjelpssatsen. De mener satsen har vært grovt underregulert over de siste 20 årene.

Nå ber Mehl Advokatforeningen om å stanse streiken.

– Regjeringen strekker seg nå langt for å imøtekomme Advokatforeningen og forventer nå at den uhjemlede aksjonen avsluttes.