Leder i Norsk Tollerforbund Karin Tanderø Schaug er klar på at 118 millioner kroner ekstra i det reviderte budsjettet ikke er nok, skriver NRK.

– Det redder oss ut av en krevende situasjon her og nå, men behovet er på opp mot en milliard kroner og mange flere ansatte, sier Schaug.

I dag har Norge 32 tollsteder, men flere tollsteder, både langs kysten og mot grensen til Sverige, risikerer å bli lagt ned, ifølge Schaug. Hun understreker at ingen avgjørelser er tatt og at dette i så fall må utredes.

Forbundslederen beskriver en hverdag der arbeidsoppgavene er så omfattende og krevende, at grensen til tider er åpen for fri ferdsel – og dersom det ikke kommer mer penger på budsjettet for 2025, vil situasjonen bli verre.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier 118 millioner kroner er en reell styrking av tolletaten – og lover mer penger i årene som kommer.