– Dette er dramatisk og viser at vi har en Oslo-fiendtlig regjering, sier Solberg.

Han sier Oslo allerede betaler flere milliarder skattekroner til andre kommuner. Nå vil regjeringen ta enda mer fra Oslos innbyggere, sier han.

– Oslos byrådsavdeling for finans sine foreløpige beregninger viser at Oslo vil måtte gi fra seg om lag 451 millioner kroner mer hvert år fra 2026. Kommunens utgifter går til folks hverdagsliv: skole, eldreomsorg, barnehager og transport, blant annet. Vi må få beholde mer av våre egne skattepenger for å kunne finansiere dette skikkelig, sier Solberg.

Han spiller ballen til regjeringens budsjettpartner SV og viser til at SV er opptatt av å bekjempe barnefattigdom.

– Oslo er den kommunen med flest familier med vedvarende lav inntekt. Mener SV alvor, må de få rettet opp dette i Stortinget. Oslo har store utfordringer når det gjelder kriminalitet og utenforskap. Vi trenger en regjering som ser og forstår hovedstadens helt spesielle situasjon, sier han.