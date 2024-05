– Det er jo sørgelig at noen dør, men hans død er med på å spare liv, sier Siavash Renani til VG.

Han var blant et titall iranere som hadde samlet seg i Oslo sentrum for å feire dødsfallet.

– Det er som om det er bryllup med raketter og feiring, sier Renani.

– Jeg er her for å feire at «slakteren av Teheran» er død, sier Shahla Hirsai til VG.

Presidenten omkom i en helikopterstyrt vest i Iran søndag. Også landets utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian mistet livet i ulykken.

Dødsbudskapet har blitt feiret av iranere både i Norge og i resten av verden.