Brannvesenet er på vei fra Laksevåg og Ågotnes, melder 110-sentralen.

– Det er tykk røyk som dekker hele innsjøen. Jeg hører også sirener, forteller øyenvitnet Isabel Nylund til Bergens Tidende.

Politiet ber folk holde seg unna området, mens 110-sentralen vest opplyser like over klokken 17.00 at de ikke er fremme enda og vet lite konkret.

– Vi har fått en film der vi ser at det brenner godt i terrenget. Vi er på vei med tre stasjoner, totalt sju biler, og drone, sier vaktkommandør Dan Inge Gjesdal.

Han sier meldingen går ut på at det brenner i samme område som mandag.

Klokken 19.13 mandag kveld meldte politiet om brann i terrenget på Sotra. Brannen startet i forbindelse med sprengningsarbeid i området. Klokken 21.41 mandag meldte brannvesenet at brannen var slukket.

Gjesdal mener det er for tidlig å si om brannen har blusset opp igjen.